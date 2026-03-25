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Observatoire des droits humains

Survivre et résister : les réseaux de défense des droits humains face au déclin démocratique aux Philippines

par Margaux Maurel, Doctorante en affaires internationales spécialisée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure et d'énergie dans les pays du Sud Global et l'activisme transnational. Chercheuse affiliée au CERIUM, HEC Montréal
Dominique Caouette, Professeur titulaire de science politique, Université de Montréal
Jugé pour crimes contre l’humanité, Rodrigo Duterte incarne un paradoxe : un dirigeant violent mais populaire, au cœur du déclin démocratique philippin.La Conversation


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