Survivre et résister : les réseaux de défense des droits humains face au déclin démocratique aux Philippines

par Margaux Maurel, Doctorante en affaires internationales spécialisée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure et d'énergie dans les pays du Sud Global et l'activisme transnational. Chercheuse affiliée au CERIUM, HEC Montréal

Dominique Caouette, Professeur titulaire de science politique, Université de Montréal