Les assistantes infirmières‑chef n’ont pas le soutien qu’elles méritent. Voici la formation qui change tout
par Maripier Jubinville, Professeure en sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Caroline Longpré, Professeure agrégée, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Tchouaket Nguemeleu Eric, Professeur, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Les établissements de soins du Québec font face à une crise trop peu discutée : il y a de moins en moins de gestionnaires pour superviser et gérer les soins offerts aux patients. Dans ce contexte, le réseau de la santé demande à du personnel infirmier, les assistantes infirmières-chef (AIC), de prendre en charge de manière accrue des responsabilités pour lesquelles elles n’ont été que peu formées.
Experte dans le développement de formations et professeure à l’Université du Québec en Outaouais, j’ai développé une formation de deux jours visant à renforcer les compétences…
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- mardi 24 mars 2026