Iran : Des attaques délibérées contre des navires civils ont constitué des crimes de guerre manifestes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des nuages de fumée noire émanaient du cargo thaïlandais Mayuree Naree dans le détroit d'Ormuz, suite a une frappe iranienne qui a partiellement incendié ce navire, le 11 mars 2026. © 2026 Marine royale thaïlandaise via AP Photo Les forces iraniennes semblent avoir délibérément pris pour cible au moins deux navires commerciaux civils dans le détroit d’Ormuz et ses environs le 11 mars ; de tels actes constitueraient des crimes de guerre. Entre le 1er et le 18 mars, l’ONU a confirmé 17 incidents ayant endommagé des navires commerciaux dans la région.Ces attaques,…



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