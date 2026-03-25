Guerre en Ukraine : comment la Russie recrute et exploite des migrants africains
par Thierry Vircoulon, Coordinateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe de l'Institut Français des Relations Internationales, membre du Groupe de Recherche sur l'Eugénisme et le Racisme, Université Paris Cité
Après avoir utilisé des délinquants recrutés dans les prisons comme chair à canon, l’armée russe recourt désormais à des étrangers.
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- mardi 24 mars 2026