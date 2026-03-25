Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : Des attaques délibérées contre des navires civils ont constitué des crimes de guerre manifestes

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des nuages de fumée noire émanaient du cargo thaïlandais Mayuree Naree dans le détroit d'Ormuz, suite a une frappe iranienne qui a partiellement incendié ce navire, le 11 mars 2026. © 2026 Marine royale thaïlandaise via AP Photo Les forces iraniennes semblent avoir délibérément pris pour cible au moins deux navires commerciaux civils dans le détroit d’Ormuz et ses environs le 11 mars ; de tels actes constitueraient des crimes de guerre. Entre le 1er et le 18 mars, l’ONU a confirmé 17 incidents ayant endommagé des navires commerciaux dans la région.Ces attaques,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Indonésie : Attaque à l'acide contre un défenseur des droits humains
~ Chine : Un éminent avocat défenseur des droits humains condamné à 5 ans de prison
~ Haïti : les gangs étendent leur contrôle aux routes et aux voies maritimes
~ RDC : une aide d’urgence nécessaire alors que des milliers de réfugiés congolais rentrent du Burundi
~ José Antonio Kast au pouvoir au Chili : un tournant symptomatique d’une radicalisation droitière en Amérique latine
~ Actif mais sédentaire : un danger invisible pour votre santé et vos capacités cognitives
~ Numérisation de la justice : les leçons du cas belge
~ Pourquoi Meta emprunte sur les marchés financiers plutôt qu’à sa banque
~ Faire la fête avec Cléopâtre, était-ce de la débauche ou de la piété ?
~ Après plus d’un demi-siècle, les astronomes percent les secrets d’une étoile mystérieuse
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter