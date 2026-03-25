Sinistre et destructeur, le racisme doit être éradiqué

Près de 70 ans après que la police sud-africaine a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques à Sharpeville — qui protestaient contre les lois de l'apartheid en Afrique du Sud — tuant 69 personnes, l'ONU a renouvelé, ce lundi, son engagement à œuvrer pour la justice et l'égalité, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.



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