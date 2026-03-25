Ukraine : l’ONU appelle à appuyer les efforts de paix des États-Unis

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité, lundi après-midi, la cheffe des affaires politiques de l’ONU a salué les efforts diplomatiques menés par les États-Unis au cours de l’année écoulée pour promouvoir la paix en Ukraine, rappelant que l’objectif doit être « une paix juste, durable et globale ».



Lire l'article complet