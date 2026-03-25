Des millions de personnes vulnérables dans le monde à cause de la guerre au Moyen-Orient

Près d’un mois après le début de la guerre « dévastatrice » au Moyen-Orient, son impact est considérable, dépassant les frontières des pays touchés par le conflit, a alerté lundi un haut responsable des Nations Unies, relevant que ce conflit ébranle l’économie mondiale dans un contexte de « hausse exponentielle » des prix de l’énergie.



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