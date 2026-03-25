Ramadan et habitudes de consommation : quand le sacré et le profane s’entremêlent
par Mourad Touzani, Enseignant-chercheur, Neoma Business School
Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School
Dans l’œil des sociologues et des spécialistes du marketing, le mois du ramadan, qui vient de s’achever, est un terrain d’observation très riche qui permet d’étudier comment les rites, notamment alimentaires, s’adaptent aux évolutions sociales et aux habitudes de consommation.
On compte 1,9 milliard de musulmans dans le monde, mais il est difficile de connaître la proportion précise de musulmans qui jeûnent pendant le ramadan. Selon…
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- lundi 23 mars 2026