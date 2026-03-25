Interdire les smartphones au lycée, est-ce une bonne stratégie pour protéger les adolescents ?
par Jean-François Cerisier, Professeur de sciences de l'information et de la communication, Université de Poitiers
Le projet d’interdire les smartphones au lycée et les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans s’inscrit dans une politique de restrictions engagée depuis 2017. Mais bannir les smartphones peut-il vraiment écarter les dangers auxquels sont confrontés les adolescents ? En quoi cette stratégie ne peut-elle se substituer à l’action éducative ?
Après le déploiement du dispositif « Portables en pause » dans tous…
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- lundi 23 mars 2026