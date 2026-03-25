Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Interdire les smartphones au lycée, est-ce une bonne stratégie pour protéger les adolescents ?

par Jean-François Cerisier, Professeur de sciences de l'information et de la communication, Université de Poitiers
Le projet d’interdire les smartphones au lycée et les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans s’inscrit dans une politique de restrictions engagée depuis 2017. Mais bannir les smartphones peut-il vraiment écarter les dangers auxquels sont confrontés les adolescents ? En quoi cette stratégie ne peut-elle se substituer à l’action éducative ?

Après le déploiement du dispositif « Portables en pause » dans tous…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Indonésie : Attaque à l'acide contre un défenseur des droits humains
~ Chine : Un éminent avocat défenseur des droits humains condamné à 5 ans de prison
~ Haïti : les gangs étendent leur contrôle aux routes et aux voies maritimes
~ RDC : une aide d’urgence nécessaire alors que des milliers de réfugiés congolais rentrent du Burundi
~ José Antonio Kast au pouvoir au Chili : un tournant symptomatique d’une radicalisation droitière en Amérique latine
~ Actif mais sédentaire : un danger invisible pour votre santé et vos capacités cognitives
~ Numérisation de la justice : les leçons du cas belge
~ Pourquoi Meta emprunte sur les marchés financiers plutôt qu’à sa banque
~ Faire la fête avec Cléopâtre, était-ce de la débauche ou de la piété ?
~ Après plus d’un demi-siècle, les astronomes percent les secrets d’une étoile mystérieuse
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter