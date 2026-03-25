Les échographies prénatales et l’annonce du sexe du bébé : entre projection sociale et humanisation du fœtus
par Mouna El Gaied, Maîtresse de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, CREM, IAE Nancy School of Management; Université de Lorraine
Julie Brusq, Maîtresse de conférences, Université de Lorraine
Vulca Fidolini, Maître de conférences, Università di Torino
L’annonce du sexe du fœtus aux parents puis aux proches, comme celle du prénom qui a été choisi, humanise d’emblée le bébé à naître, lui assigne un genre et l’inscrit dans l’histoire familiale.
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- lundi 23 mars 2026