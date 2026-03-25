Les échographies prénatales et l’annonce du sexe du bébé : entre projection sociale et humanisation du fœtus

par Mouna El Gaied, Maîtresse de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, CREM, IAE Nancy School of Management; Université de Lorraine

Julie Brusq, Maîtresse de conférences, Université de Lorraine

Vulca Fidolini, Maître de conférences, Università di Torino