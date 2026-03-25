Vote radical : ce que le travail nous apprend des colères qui séparent
par Yann Algan, Professeur d'économie, HEC Paris Business School
Bergeaud, Antonin, Professeur associé en économie et en sciences de la décision, HEC Paris Business School
Et si une partie de l’explication des votes se trouvait dans le rapport au travail. Défiance RN, conflictualité LFI ou retrait politique correspondent à des rapports différents avec le monde professionnel.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 23 mars 2026