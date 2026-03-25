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Observatoire des droits humains

Lire pour réussir : pourquoi la motivation et l’entourage font la différence

par Daisy Pelletier, PhD in Educational Psychology, Université Laval
Catherine Ratelle, professor, Université Laval
Erick Falardeau, Professeur en didactique du français, Université Laval
Frédéric Guay, Université Laval
William Gilbert, Professeur de psychologie, Université de Sherbrooke
Comment soutenir la réussite en lecture malgré le manque de ressources ? Une étude canadienne met en lumière le rôle clé de la motivation, des parents et des amis.La Conversation


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