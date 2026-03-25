Voici pourquoi il faut valoriser les vendeurs ambulants et les récupérateurs de déchets dans les villes
par Gisèle Yasmeen, JW McConnell Professor of Practice, Max Bell School of Public Policy, McGill University
Julian Tayarah, Master's Student, Public Policy, McGill University
Umme Salma, Master's Student, Public Policy, McGill University
Face à l’urbanisation croissante, nous serons de plus en plus nombreux à dépendre du rôle essentiel des vendeurs ambulants et des récupérateurs de déchets.
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© La Conversation
- lundi 23 mars 2026