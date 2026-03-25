Des responsables israéliens évoquent une escalade des atrocités au Liban

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un énorme nuage de fumée noire était dégagé suite à une frappe israélienne contre un bâtiment situé dans le centre de Beyrouth, au Liban, le 12 mars 2026 ; l’armée israélienne avait précédemment émis un avertissement ordonnant l’évacuation de cet immeuble. © 2026 Adri Salido/Getty Images (Beyrouth, 23 mars 2026) – Les forces israéliennes ont étendu leurs opérations terrestres dans le sud du Liban, suite à des déclarations exprimant l’intention de déplacer de force des habitants, de détruire des domiciles de civils et de mener des frappes pouvant…



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