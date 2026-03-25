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Observatoire des droits humains

Des responsables israéliens évoquent une escalade des atrocités au Liban

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un énorme nuage de fumée noire était dégagé suite à une frappe israélienne contre un bâtiment situé dans le centre de Beyrouth, au Liban, le 12 mars 2026 ; l’armée israélienne avait précédemment émis un avertissement ordonnant l’évacuation de cet immeuble. © 2026 Adri Salido/Getty Images (Beyrouth, 23 mars 2026) – Les forces israéliennes ont étendu leurs opérations terrestres dans le sud du Liban, suite à des déclarations exprimant l’intention de déplacer de force des habitants, de détruire des domiciles de civils et de mener des frappes pouvant…


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© Human Rights Watch -
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