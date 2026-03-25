Tu veux bien me faire un café ? Quand les tâches ingrates rendent les salariés silencieux
par Rahman Khan, Associate professor, PSB Paris School of Business
Ghulam Murtaza, Associate Professor, Kedge Business School
Qurat-ul-ain Talpur, Associate professor, PSB Paris School of Business
Plus de 30 % des salariés ont déjà effectuer une tâche sans lien avec leur poste ou leur expertise professionnelle. Résultat, les salariés deviennent silencieux.
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- lundi 23 mars 2026