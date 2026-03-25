Quand le silence des clients devient un vrai risque commercial
par Pierre-Olivier Giffard, Enseignant et directeur du département Marketing, Entrepreneuriat et Développement commercial, ESCE International Business School
Anthony Chung Chai Man, Assistant Professor, ESCE International Business School
Les avis des clients sont plus complexes à comprendre qu’on ne le croit. En particulier, il faut être vigilant sur le silence qui n’est pas toujours le signe d’une approbation.
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- lundi 23 mars 2026