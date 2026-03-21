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Observatoire des droits humains

Le détroit d’Ormuz est un laboratoire pour gérer la logistique mondiale en temps de guerre

par Salomée Ruel, Professeur, Pôle Léonard de Vinci
Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la crise autour du détroit d’Ormuz se lit dans les prix à la pompe. L’enjeu central est ailleurs : Ormuz met à nu la question des « supply chains » mondiales.La Conversation


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