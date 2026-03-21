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Les ZFE sont-elles injustes ? Ce que montrent les simulations de trafic en Île-de-France

par Lucas Javaudin, Chercheur postdoc au LVMT, École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
André de Palma, Professeur émérite en Économie, CY Cergy Paris Université
Accusées d’être injustes pour les ménages modestes, les zones à faibles émissions, ou ZFE, divisent. Des simulations de trafic en Île-de-France mettent en lumière leurs effets réels sur la pollution et les inégalités.La Conversation


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