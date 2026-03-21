Sylvie Njobati : « La campagne #BringBackNgonnso n’est pas seulement pour mon grand-père, mais aussi pour mon peuple »

par Amnesty International

Mon grand-père avait 75 ans lorsqu’il m’a confié une mission liée à une statue sacrée en bois appelée Ngonnso. Ngonnso était la mère fondatrice du peuple Nso. Après sa mort, une statue en bois à son effigie a pris une grande importance, considérée comme une pierre angulaire de la culture Nso. Au cours de nos conversations, […] The post Sylvie Njobati : « La campagne #BringBackNgonnso n’est pas seulement pour mon grand-père, mais aussi pour mon peuple » appeared first on Amnesty International. ]]>



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