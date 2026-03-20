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Observatoire des droits humains

Les passeports et les visas ne sont pas des outils neutres. Ils sont marqués par des hiérarchies raciales

par Thao Hoang, PhD student, Université Laval
La liberté de voyager n’est pas universelle : le passeport trie encore les mobilités selon une hiérarchie héritée du colonialisme.La Conversation


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