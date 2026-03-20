Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les violations russes en Ukraine exigent l’obligation de rendre des comptes

par Human Rights Watch
Play Video Déclaration faite par Human Rights Watch lors de la 61ème session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Geneve, lors du Dialogue interactif avec la Commission d'enquête de l’ONU sur l'Ukraine, le 12 mars 2026. Déclaration orale de HRW au Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Geneve (HRC61)Déclaration faite par Human Rights Watch lors de la 61ème session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Geneve, lors du Dialogue interactif avec la Commission d'enquête de l’ONU sur l'Ukraine, le 12 mars 2026. N.B. Le texte…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Notre régime de visa est-il un héritage de l’ordre racial-colonial ?
~ Hongrie : Netanyahou devrait être arrêté s’il se rend dans ce pays
~ À la base du bonheur finlandais, le sisu une philosophie du froid
~ Des centaines d’insectes affamés, un étudiant et une combinaison en mesh… Comment une série d’expériences aide à comprendre le vol des moustiques
~ Comment transformer des déchets plastiques en vinaigre grâce à l’énergie solaire
~ « L’intelligence artificielle doit servir la démocratie », affirme un expert
~ Un procès historique pour les crimes coloniaux belges va avoir lieu
~ De l'Algérie à l’Europe : ce que l’héritage nucléaire français révèle sur la “dissuasion avancée”
~ Colombie : l’ONU alerte sur une violence persistante contre les défenseurs des droits humains
~ L’eau, fardeau invisible des femmes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter