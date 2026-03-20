Les violations russes en Ukraine exigent l’obligation de rendre des comptes

par Human Rights Watch

Play Video Déclaration faite par Human Rights Watch lors de la 61ème session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Geneve, lors du Dialogue interactif avec la Commission d'enquête de l’ONU sur l'Ukraine, le 12 mars 2026. Déclaration orale de HRW au Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Geneve (HRC61)Déclaration faite par Human Rights Watch lors de la 61ème session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Geneve, lors du Dialogue interactif avec la Commission d'enquête de l’ONU sur l'Ukraine, le 12 mars 2026. N.B. Le texte…



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