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Observatoire des droits humains

Notre régime de visa est-il un héritage de l’ordre racial-colonial ?

par Thao Hoang, PhD student, Université Laval
La liberté de voyager n’est pas universelle : le passeport trie encore les mobilités selon une hiérarchie héritée du colonialisme.La Conversation


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