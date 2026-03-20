Des centaines d’insectes affamés, un étudiant et une combinaison en mesh… Comment une série d’expériences aide à comprendre le vol des moustiques
par David Hu, Professor of Mechanical Engineering and Biology, Adjunct Professor of Physics, Georgia Institute of Technology
L’analyse de 20 millions de trajectoires de vol de moustiques a permis de mettre au jour les règles mathématiques qui gouvernent les déplacements de ces minuscules prédateurs et la manière dont ils localisent leurs cibles humaines.
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 20 mars 2026