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Observatoire des droits humains

Colombie : l’ONU alerte sur une violence persistante contre les défenseurs des droits humains

Les défenseurs des droits humains en Colombie continuent de payer un lourd tribut à la violence, alerte un nouveau rapport de l’ONU, qui appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour inverser une tendance meurtrière installée depuis plus d’une décennie.


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© Nations Unies -
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