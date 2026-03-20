L’eau, fardeau invisible des femmes

Chaque jour, quelque part, une fillette quitte l’école pour aller chercher de l’eau. Elle marche, attend, porte, revient. Le geste est banal, mais il façonne des existences entières. À l’échelle du monde, ces trajets représentent 250 millions d’heures, chaque jour, consacrées à la collecte de l’eau par les femmes et les filles.



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