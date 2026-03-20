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Observatoire des droits humains

« L’intelligence artificielle doit servir la démocratie », affirme un expert

La gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle est cruciale à une époque où le multilatéralisme est mis à mal, estime l'un des experts nommés par les Nations Unies pour constituer le Groupe scientifique international indépendant sur l’intelligence artificielle (IA).


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© Nations Unies -
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