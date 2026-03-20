Comment HRW limite les risques lors de la publication d’analyses issues de sources ouvertes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants bloquaient une route à Téhéran, en Iran, le 8 janvier 2026. © 2026 Anonyme/Getty Images Shayan Sardarizadeh, journaliste avec la BBC Verify, a averti le 9 mars qu’il fallait faire preuve d’une grande prudence lors de la publication d’analyses de vidéos provenant d’Iran afin d’éviter d’exposer des personnes au risque d’être identifiées et détenues. Il a souligné le risque que la publication des coordonnées géographiques des vidéos puisse révéler les adresses personnelles des personnes qui les avaient filmées.Il a illustré ce risque en mettant en avant…



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