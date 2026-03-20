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De l'Algérie à l’Europe : ce que l’héritage nucléaire français révèle sur la “dissuasion avancée”

par Leila HENNAOUI, Maîtresse de conférences en droit international, Universite Hassiba Benbouali de Chlef
Le président Emmanuel Macron a annoncé, le 2 mars 2026, une évolution significative de la doctrine nucléaire française. La France augmentera ses ogives nucléaires pour la première fois depuis 1992 et déploiera des avions à capacité nucléaire chez des alliés européens dans le cadre d'un nouveau concept baptisé « dissuasion avancée ». Huit partenaires européens participeront à des exercices et fourniront un soutien conventionnel.

Le discours a révélé…La Conversation


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