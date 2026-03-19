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Bahreïn : Vague d'arrestations liées au conflit

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un épais nuage de fumée était visible dans le ciel de Manama, la capitale de Bahreïn, le 6 mars 2026, après l'interception d'un drone iranien, non loin des tours du complexe « Bahrain Financial Harbour » (à gauche), un centre financier où se trouve aussi l'ambassade d'Israël. © 2026 Reuters (Beyrouth) – Les autorités bahreïniennes ont arrêté des dizaines de personnes pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression pacifique dans le contexte du conflit qui oppose les États-Unis et Israël à l’Iran, et réclament la peine de mort dans certains…


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© Human Rights Watch -
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