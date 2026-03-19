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Observatoire des droits humains

Norvège. Le défenseur des droits humains Tommy Olsen doit être libéré et son extradition vers la Grèce doit être refusée

par Amnesty International
Réagissant à l’arrestation en Norvège de Tommy Olsen, travailleur humanitaire et fondateur de l’ONG Aegean Boat Report, qui est poursuivi en justice en Grèce aux côtés du défenseur des droits humains Panayote Dimitras, de l’ONG Greek Helsinki Monitor, pour des accusations liées à leur travail de défense des droits des personnes réfugiées et migrantes, Dinushika […] The post Norvège. Le défenseur des droits humains Tommy Olsen doit être libéré et son extradition vers la Grèce doit être refusée appeared first on Amnesty International. ]]>


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