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Liban. Israël doit mettre fin aux attaques contre des professionnel·le·s de santé, des centres médicaux et des secouristes

par Amnesty International
En réaction aux nombreux professionnel·le·s de santé et secouristes tués ou blessés au Liban depuis le 2 mars 2026, alors que l’armée israélienne multiplie les attaques et formule, sans apporter de preuves, des accusations selon lesquelles des ambulances et des établissements de santé sont utilisés à des fins militaires et sont susceptibles d’être pris pour cibles, […] The post Liban. Israël doit mettre fin aux attaques contre des professionnel·le·s de santé, des centres médicaux et des secouristes appeared first on Amnesty International. ]]>


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