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Observatoire des droits humains

Afghanistan/Pakistan. La frappe sur un centre de réhabilitation pour toxicomanes soulève de graves préoccupations d’infraction au droit international humanitaire

par Amnesty International
Réagissant aux déclarations de responsables pakistanais affirmant que la frappe aérienne ayant touché un centre de réhabilitation pour toxicomanes à Kaboul le 16 mars 2026 visait un dépôt de munitions, Isabelle Lassee, directrice régionale adjointe chargée des recherches à Amnesty International, a déclaré :   « Bien que le nombre total de victimes de cette attaque n’ait pas encore […] The post Afghanistan/Pakistan. La frappe sur un centre de réhabilitation pour toxicomanes soulève de graves préoccupations d’infraction au droit international humanitaire appeared first on Amnesty International.…


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