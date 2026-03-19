Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand le sourire devient un enjeu électoral pour les femmes candidates

par Iona Astier, PhD Candidate in Economics, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Quentin Lippmann, Professeur des universités en sciences économiques, Aix-Marseille Université (AMU)
Léa Dispa, Chargée de médiation scientifique, Aix-Marseille Université (AMU)
Plus encore que de la part d’un homme politique, on attend d’une femme politique qu’elle sourie. Cette attente a-t-elle un effet électoral ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Liban. Israël doit mettre fin aux attaques contre des professionnel·le·s de santé, des centres médicaux et des secouristes
~ Afghanistan/Pakistan. La frappe sur un centre de réhabilitation pour toxicomanes soulève de graves préoccupations d’infraction au droit international humanitaire
~ Médias : les atteintes à la liberté de la presse de plus en plus fréquentes en région
~ Les coopérations entre services de renseignement européens et américains à l’épreuve de Trump
~ Du cowboy au croisé : comment Trump dévoie les vieux mythes américains dans la guerre contre l’Iran
~ « Intouchables des Pyrénées », « race maudite »… Qui étaient vraiment les cagots ?
~ Pourquoi les collectivités locales s’endettent-elles ?
~ Comment s’explique le succès des théories complotistes ?
~ Réouverture partielle du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Egypte
~ À l’heure des divisions, la Francophonie est « un espace qui rapproche », se félicite Guterres
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter