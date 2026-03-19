Quand le sourire devient un enjeu électoral pour les femmes candidates
par Iona Astier, PhD Candidate in Economics, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Quentin Lippmann, Professeur des universités en sciences économiques, Aix-Marseille Université (AMU)
Léa Dispa, Chargée de médiation scientifique, Aix-Marseille Université (AMU)
Plus encore que de la part d’un homme politique, on attend d’une femme politique qu’elle sourie. Cette attente a-t-elle un effet électoral ?
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- jeudi 19 mars 2026