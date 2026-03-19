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Observatoire des droits humains

Médias : les atteintes à la liberté de la presse de plus en plus fréquentes en région

par Pauline Amiel, Head of school EJCAM, Aix-Marseille Université (AMU); Université de Toulouse
Les menaces, les violences ou les entraves d’accès à l’information sont en hausse, empêchant certains journalistes de couvrir la campagne municipale.La Conversation


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