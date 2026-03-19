Réouverture partielle du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Egypte

Le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l’Egypte a rouvert jeudi pour la première fois depuis sa fermeture par Israël le 28 février, au début de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, a confirmé une agence des Nations Unies.



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