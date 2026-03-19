Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Réouverture partielle du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Egypte

Le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l’Egypte a rouvert jeudi pour la première fois depuis sa fermeture par Israël le 28 février, au début de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, a confirmé une agence des Nations Unies. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Liban. Israël doit mettre fin aux attaques contre des professionnel·le·s de santé, des centres médicaux et des secouristes
~ Afghanistan/Pakistan. La frappe sur un centre de réhabilitation pour toxicomanes soulève de graves préoccupations d’infraction au droit international humanitaire
~ Quand le sourire devient un enjeu électoral pour les femmes candidates
~ Médias : les atteintes à la liberté de la presse de plus en plus fréquentes en région
~ Les coopérations entre services de renseignement européens et américains à l’épreuve de Trump
~ Du cowboy au croisé : comment Trump dévoie les vieux mythes américains dans la guerre contre l’Iran
~ « Intouchables des Pyrénées », « race maudite »… Qui étaient vraiment les cagots ?
~ Pourquoi les collectivités locales s’endettent-elles ?
~ Comment s’explique le succès des théories complotistes ?
~ À l’heure des divisions, la Francophonie est « un espace qui rapproche », se félicite Guterres
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter