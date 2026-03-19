À l’heure des divisions, la Francophonie est « un espace qui rapproche », se félicite Guterres

Dans un monde divisé, le Secrétaire général de l’ONU salue le rôle de la Francophonie comme « source de dialogue, de confiance et de solidarité », à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie et de la Journée de la langue française aux Nations Unies célébrées le 20 mars.



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