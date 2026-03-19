Au Moyen-Orient, la guerre s’étend et fait planer le spectre nucléaire

Il y a d'abord eu les frappes, puis les déplacements, les pénuries, les routes coupées, les ports menacés, les hôpitaux débordés. Désormais, une autre inquiétude s’installe au Moyen-Orient : celle d’un accident nucléaire, dont les conséquences dépasseraient de loin les lignes de front mouvantes de cette guerre régionale.



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