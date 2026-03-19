A Bruxelles, Guterres salue le rôle crucial de l’UE pour créer « un ordre international où règne davantage de justice »

Alors que la guerre au Moyen-Orient déclenchée par une offensive israélo-américaine contre l’Iran dure depuis bientôt trois semaines, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a souligné jeudi à Bruxelles combien le partenariat des Nations Unies avec l’Union européenne (UE) était crucial pour faire régner la justice dans le monde.



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