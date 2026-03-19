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Observatoire des droits humains

Notre conception de ce qu’est un quartier a changé

par Christina Bouchard, professeur à temps partiel I Part-time professor, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Après des décennies de banlieues étalées, diverses villes s’engagent dans des projets de densification misant sur la proximité, la mixité et les services de quartier.La Conversation


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