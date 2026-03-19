Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Langues officielles : le risque du nivellement par le bas

par Anne Levesque, Associate professor, Faculty of Law, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
François Larocque, Full Professor, Research Chair in Language Rights, Faculty of Law | Professeur titulaire, Chaire de recherche Droits et enjeux linguistiques, Faculté de droit, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Yves Y. Pelletier, Administrateur universitaire. Historien, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
La Loi sur les langues officielles vise l’égalité des services. Pourtant, certaines institutions semblent y répondre en réduisant l’accès aux contenus pour tous.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Réouverture partielle du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Egypte
~ À l’heure des divisions, la Francophonie est « un espace qui rapproche », se félicite Guterres
~ Au Moyen-Orient, la guerre s’étend et fait planer le spectre nucléaire
~ A Bruxelles, Guterres salue le rôle crucial de l’UE pour créer « un ordre international où règne davantage de justice »
~ Notre conception de ce qu’est un quartier a changé
~ CAN 2025 : comment la réalité vécue contredit la vérité juridique
~ Comment Human Rights Watch limite les risques lors de la publication d’analyses issues de sources ouvertes
~ Le nématode du pin, un redoutable globe-trotteur
~ Le scarabée japonais à la conquête de l’Europe : un insecte sous haute surveillance
~ Dans le Var, la progression de la cochenille-tortue du pin menace les paysages méditerranéens
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter