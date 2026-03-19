Langues officielles : le risque du nivellement par le bas

par Anne Levesque, Associate professor, Faculty of Law, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

François Larocque, Full Professor, Research Chair in Language Rights, Faculty of Law | Professeur titulaire, Chaire de recherche Droits et enjeux linguistiques, Faculté de droit, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Yves Y. Pelletier, Administrateur universitaire. Historien, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa