Langues officielles : le risque du nivellement par le bas
par Anne Levesque, Associate professor, Faculty of Law, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
François Larocque, Full Professor, Research Chair in Language Rights, Faculty of Law | Professeur titulaire, Chaire de recherche Droits et enjeux linguistiques, Faculté de droit, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Yves Y. Pelletier, Administrateur universitaire. Historien, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
La Loi sur les langues officielles vise l’égalité des services. Pourtant, certaines institutions semblent y répondre en réduisant l’accès aux contenus pour tous.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 19 mars 2026