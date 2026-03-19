CAN 2025 : comment la réalité vécue contredit la vérité juridique
par Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel
Le 17 mars 2026, le Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a requalifié la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. Alors que le Sénégal s’était imposé 1-0 après prolongation contre le Maroc à Rabat le 18 janvier, l’instance a finalement homologué un score de 3-0 en faveur du Maroc, au motif que le comportement de l’équipe sénégalaise relevait des articles 82 et 84 du règlement. Le Sénégal a contesté cette décision et annoncé un…
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- jeudi 19 mars 2026