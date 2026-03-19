Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

CAN 2025 : comment la réalité vécue contredit la vérité juridique

par Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel
Le 17 mars 2026, le Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a requalifié la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. Alors que le Sénégal s’était imposé 1-0 après prolongation contre le Maroc à Rabat le 18 janvier, l’instance a finalement homologué un score de 3-0 en faveur du Maroc, au motif que le comportement de l’équipe sénégalaise relevait des articles 82 et 84 du règlement. Le Sénégal a contesté cette décision et annoncé un…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Réouverture partielle du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Egypte
~ À l’heure des divisions, la Francophonie est « un espace qui rapproche », se félicite Guterres
~ Au Moyen-Orient, la guerre s’étend et fait planer le spectre nucléaire
~ A Bruxelles, Guterres salue le rôle crucial de l’UE pour créer « un ordre international où règne davantage de justice »
~ Notre conception de ce qu’est un quartier a changé
~ Langues officielles : le risque du nivellement par le bas
~ Comment Human Rights Watch limite les risques lors de la publication d’analyses issues de sources ouvertes
~ Le nématode du pin, un redoutable globe-trotteur
~ Le scarabée japonais à la conquête de l’Europe : un insecte sous haute surveillance
~ Dans le Var, la progression de la cochenille-tortue du pin menace les paysages méditerranéens
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter