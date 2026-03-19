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Comment Human Rights Watch limite les risques lors de la publication d’analyses issues de sources ouvertes

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestants bloquent une route à Téhéran, en Iran, le 8 janvier 2026. © 2026 Anonymous/Getty Images Shayan Sardarizadeh, journaliste avec la BBC Verify, a averti le 9 mars qu’il fallait faire preuve d’une grande prudence lors de la publication d’analyses de vidéos provenant d’Iran afin d’éviter d’exposer des personnes au risque d’être identifiées et détenues. Il a souligné le risque que la publication des coordonnées géographiques des vidéos puisse révéler les adresses personnelles des personnes qui les avaient filmées.Il a illustré ce risque en mettant en avant…


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© Human Rights Watch -
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