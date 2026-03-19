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Le nématode du pin, un redoutable globe-trotteur

par Hervé Jactel, Directeur de recherche, Inrae
Partout où il s'est installé, le nématode du pin a tué des millions d'arbres. Son arrivée dans les Landes françaises ne présage donc rien de bon.La Conversation


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