Le scarabée japonais à la conquête de l’Europe : un insecte sous haute surveillance
par Sylvain Poggi, Chercheur en écologie quantitative et analyse de données, Inrae
Davide Martinetti, Chercheur en Biostatistique et Processus Spatiaux, Inrae
Leyli Borner, Écologue, Inrae
Sans une surveillance efficace et des mesures de lutte appropriées, le scarabée japonais pourrait coloniser une grande partie de l’Europe continentale dans les prochaines années.
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- jeudi 19 mars 2026