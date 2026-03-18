Guerre au Moyen-Orient : le bilan s’alourdit au Liban, inquiétude sur la sûreté nucléaire en Iran

La guerre au Moyen-Orient s’intensifie avec des frappes continues et une crise humanitaire qui s'emballe. Un projectile a touché la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, sans victimes signalées, alors qu’au Liban le bilan s’alourdit, avec des centaines de morts et plus d’un million de déplacés.



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