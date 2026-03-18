Malnutrition, paludisme et maladies infectieuses : des millions d'enfants en meurent avant 5 ans

En 2024, environ 4,9 millions d’enfants de moins de cinq ans — dont 2,3 millions de nouveau-nés — sont morts dans le monde, alors que la plupart de ces décès auraient pu être évités grâce à des interventions simples et peu coûteuses et à des soins de qualité, alerte l’ONU dans un nouveau rapport.



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