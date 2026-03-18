Le réseau portuaire de la Chine se concentre autour des routes les plus risquées de la planète… et ce n’est pas un hasard
par Dylan Spencer, Assistant Professor of Criminology, Georgia Southern University
Gohar Petrossian, Professor of Criminal Justice, John Jay College of Criminal Justice
Stephen Pires, Associate Professor of Criminal Justice, Florida International University
Du canal de Panama au détroit de Malacca, les ports liés à des entreprises chinoises se multiplient le long des passages clés du commerce mondial. Et des routes les plus dangereuses…
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- mercredi 18 mars 2026