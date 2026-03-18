Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment le réchauffement climatique nourrit la violence

par Oliver Vanden Eynde, Professeur titulaire d'une chaire et directeur de recherche CNRS, Paris School of Economics – École d'économie de Paris; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Juan Vargas, Professor of Economics, Università di Torino
Le changement climatique peut aussi nourrir, indirectement, les violences. En cause, des tensions sur l’agriculture et l’exploitation des ressources minières requise pour la transition énergétique, notamment. De quoi mieux comprendre les risques de conflit armés dans le monde.

Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et intenses. Ces chocs climatiques ne se contentent pas de perturber les écosystèmes : ils redessinent les dynamiques sociales, économiques et politiques à l’échelle mondiale. En parallèle, la transition vers une…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guerre au Moyen-Orient : le bilan s’alourdit au Liban, inquiétude sur la sûreté nucléaire en Iran
~ Malnutrition, paludisme et maladies infectieuses : des millions d'enfants en meurent avant 5 ans
~ L’ONU exhorte le Sénégal à ne pas promulguer une nouvelle loi anti-LGBT
~ Restes explosifs de guerre : une menace omniprésente reléguée à l’arrière-plan
~ Lorsque la guerre prend des allures de prophétie : comment les récits apocalyptiques américains façonnent la guerre contre l’Iran
~ En France, la gastronomie des Alpes tutoie les sommets
~ Le réseau portuaire de la Chine se concentre autour des routes les plus risquées de la planète… et ce n’est pas un hasard
~ Maths en classe : la confiance en soi, une clé de la réussite ?
~ Du détroit d’Ormuz à l’Europe : comprendre la rapidité de la propagation de l’insécurité énergétique
~ Est-ce la fin du multilatéralisme ? Les organisations internationales, victimes collatérales de la guerre en Iran
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter