Comment le réchauffement climatique nourrit la violence
par Oliver Vanden Eynde, Professeur titulaire d'une chaire et directeur de recherche CNRS, Paris School of Economics – École d'économie de Paris; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Juan Vargas, Professor of Economics, Università di Torino
Le changement climatique peut aussi nourrir, indirectement, les violences. En cause, des tensions sur l’agriculture et l’exploitation des ressources minières requise pour la transition énergétique, notamment. De quoi mieux comprendre les risques de conflit armés dans le monde.
Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et intenses. Ces chocs climatiques ne se contentent pas de perturber les écosystèmes : ils redessinent les dynamiques sociales, économiques et politiques à l’échelle mondiale. En parallèle, la transition vers une…
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- mercredi 18 mars 2026