Retraite repoussée, dépression avancée ? Ce que la qualité de l’emploi change pour la santé mentale des seniors

par Alexandra Lugova, Doctorante en économie, Université Savoie Mont Blanc

Bérangère Legendre, Professor, Université Savoie Mont Blanc

Jérémy Tanguy, Maître de conférences en Economie, Université Savoie Mont Blanc

Michele Belloni, Associate Professor, Università di Torino