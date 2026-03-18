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Observatoire des droits humains

Retraite repoussée, dépression avancée ? Ce que la qualité de l’emploi change pour la santé mentale des seniors

par Alexandra Lugova, Doctorante en économie, Université Savoie Mont Blanc
Bérangère Legendre, Professor, Université Savoie Mont Blanc
Jérémy Tanguy, Maître de conférences en Economie, Université Savoie Mont Blanc
Michele Belloni, Associate Professor, Università di Torino
Une étude qui a mobilisé des données dans 14 pays européens montre que repousser l’âge de départ à la retraite peut nuire à la santé mentale de celles et ceux qui avancent en âge.La Conversation


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